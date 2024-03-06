أحمد حجازي: دقيقتان سبب خسارة الاتحاد أمام الهلال وسنقاتل في مباراة العودة

المصدر: د ب أ

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اعتبر المدافع المصري الدولي أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي، أن فقدان التركيز أمام الهلال لمدة دقيقتين كان وراء خسارة فريقه، مشددا على أن الفريق سيعمل على التعويض في مباراة الإياب.

وخسر الاتحاد أمام مضيفه الهلال بنتيجة صفر/2 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية المباراة، إن فريقه قدم أداء جيدا في الشوط الأول، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لكن فقدان التركيز لمدة دقيقتين فقط منح الهلال الأفضلية.

وأضاف المدافع المصري الدولي "النتيجة غير مرضية للاعبين عطفًا على الجهد الذي قدموه خلال المباراة".

وشدد في ختام تصريحاته "الفرصة لا تزال قائمة وسيتمسك بها الفريق، الذي سيقاتل في مباراة الإياب بدعم من الجماهير".

ويستضيف اتحاد جدة فريق الهلال في مباراة الإياب التي ستقام يوم 12 مارس المقبل.

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