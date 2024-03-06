الهلال يعبر الاتحاد ويقترب من المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا

المصدر: د ب أ

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وضع الهلال السعودي قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه ومواطنه اتحاد جدة 2 /صفر الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

وحسم الهلال الفوز في الشوط الاول حيث تقدم المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 40 وبعدها بدقيقتين سجل سالم الدوسري الهدف الثاني.

وتضاعفت محنة الاتحاد في الشوط الثاني بطرد لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، ويكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف للمضي إلى المربع الذهبي.

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