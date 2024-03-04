نابولي يسقط يوفنتوس بثنائية في قمة منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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أسقط نابولي ضيفه يوفنتوس وهزمه بنتيجة 2 / 1 في قمة منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الأحد.

وتقدم نابولي بهدف سجله اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 42.

وأدرك يوفنتوس التعادل بهدف فيدريكو كييزا في الدقيقة 81.

لكن نابولي خطف الفوز بهدف أحرزه جياكومو راسبادوري في الدقيقة 88.

وواصل نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي صحوته محققا فوزه الثاني على التوالي، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع.

أما يوفنتوس ، فتكبد خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وفي مباريات أخرى أقيمت يوم الأحد، تعادل فروزينوني مع ليتشي بنتيجة 1 / 1، بينما فاز كالياري على إمبولي بنتيجة 1 / صفر، وبولونيا على أتالانتا 2 / 1.

وكانت أحداث الشوط الأول مثيرة للغاية، حيث أضاع دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس فرصة مؤكدة بتسديدة بجوار القائم الأيسر لتضيع على الضيوف فرصة التقدم بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق.

ورد نابولي بمحاولة هجومية لجيوفاني دي لورينزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 24.

وعاند الحظ دوسان فلاهوفيتش مجددا حيث لعب فيدريكو كييزا كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها فلاهوفيتش بضربة رأس في القائم الأيسر.

ووسط الخطورة الهجومية للضيوف، أبعد بريمر مدافع يوفنتوس كرة عرضية بالخطأ ليقابلها خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي بتسديدة مباشرة في شباك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني ليتقدم أصحاب الأرض في توقيت مثالي.

وقبل ذهاب الفريقين إلى الاستراحة كاد فلاهوفيتش أن يسجل هدف التعادل، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي عكس سير اللعب.

واصل يوفنتوس سعيه لإدراك التعادل، حيث سدد أندريا كامبياسو كرة فوق العارضة في الدقيقة 53.

ونجح فيدريكو كييزا في إدراك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى نابولي أليكس ميريت، ليسجل نجم يوفنتوس هدفه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم.

ولم يهنأ يوفنتوس ومديره الفني ماسيمليانو أليجري بهدف التعادل كثيرا بل تورط جوسيب نونجي الذي شارك بديلا في الشوط الثاني بركلة جزاء ضد فيكتور أوسيمين، احتسبها حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسدد أوسيمين ركلة الجزاء لكن فويتشيك تشيزني تصدى للكرة قبل أن يتابعها جياكومو راسبادوري بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الثاني في توقيت قاتل.

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل كاد يوفنتوس أن يسجل التعادل مجددا حيث سدد مانويل لوكاتيلي كرة في جسد مدافعي نابولي لترتد إلى كينان يلدز الذي سدد مجددا نحو المرمى ليقابلها دانيلي روجاني بقدمه فوق العارضة لتضيع على الضيوف آخر فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 93 ويخرج نابولي بفوز ثمين للغاية.

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