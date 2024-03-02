الدوري الفرنسي.. سان جيرمان يتعادل سلبياً مع موناكو

المصدر: رويترز

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حافظ المتصدر باريس سان جيرمان، على مسيرته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمباراة 19، وذلك بعد تعادله سلبياً مع مضيفه موناكو.

وارتفع رصيد فريق المدرب لويس إنريكي، إلى 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام بريست صاحب المركز الثاني والذي يستضيف لوهافر يوم الأحد ويظل موناكو، الذي غابت عنه الانتصارات على ملعبه هذا العام، في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ورغم هيمنة سان جيرمان على الكرة، كاد موناكو أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول لولا تألق جيانوليجي دوناروما حارس مرمى الفريق الضيف في الدفاع عن مرماه.

وبدا سان جيرمان أخطر في الشوط الثاني، لكن برادلي باركولا وفيتينيا لم يتمكنا من هز الشباك.

ويحل سان جيرمان ضيفاً على ريال سوسيداد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل بعدما فاز الفريق الفرنسي ذهابا 2-صفر.

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