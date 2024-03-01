مدرب نيوكاسل هاو: كدت أنحرف بسيارتي عند سماع قرعة كأس الاتحاد

المصدر: رويترز

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كان آخر ما يرغب إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد في سماعه هو أن قرعة دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوقعته في مواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي بينما يستعد المدرب الإنجليزي لمواجهة الفائز بثلاثية من الألقاب العام الماضي للمرة الرابعة هذا الموسم.

وسيحل نيوكاسل الذي فاز بالكأس لآخر مرة في عام 1955 ضيفا على سيتي في 16 مارس في مباراة خروج المغلوب.

وقال هاو للصحفيين اليوم الجمعة "كنت أقود سيارتي حينها وكادت أن تنحرف عن الطريق! لم تكن القرعة التي أردناها بكل تأكيد".

وأضاف "لا أعتقد أن أي فريق يرغب في مواجهة مانشستر سيتي أربع مرات في موسم واحد. ولكن... ربما يتعين عليك التغلب على مانشستر سيتي في مرحلة ما من المسابقة من أجل الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كل ما في الأمر أنه سيتعين علينا القيام بذلك في مرحلة أقرب مما كنا نأمل".

وتغلب نيوكاسل على سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية في سبتمبر الماضي، لكنه خسر أمام حامل اللقب مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف نيوكاسل فريق ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز غدا السبت.

وقال هاو إن عودة إليوت أندرسون وجو ويلوك وألكسندر إيساك وسفين بوتمان من الإصابة أعطت دفعة إيجابية لفريقه.

وأشار "في مرحلة ما كانت المجموعة التي تتدرب تضم 14 أو 15 لاعبا فقط وبات لدينا حاليا ما يزيد قليلا عن 20 لاعبا لذا ارتفعت معنويات المجموعة بأكملها بسبب ذلك. يتمثل التحدي في الوقت الراهن في إعادة اللياقة البدنية إليهم جميعا في أسرع وقت ممكن".

وتابع قائلا "سيصل أليكس إلى اللياقة المطلوبة مع كل مباراة يخوضها... وبالنسبة لجو نحاول إعادته إلى لياقته الكاملة. سيكون الأمر صعبا بالنظر إلى فترة غيابه".

وأضاف "يبدو سفين في حالة جيدة، وشعرنا أنه سيستفيد من التدريب أكثر من اللعب في منتصف الأسبوع.. ربما نستطيع مشاهدته غدا".

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ولفرهامبتون.

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