تين هاج يستنكر تعليقات جيمي كاراجر بشأن دفاع مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

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استنكر إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تعليقات جيمي كاراج، نجم ليفربول الساب، بشأن دفاع الفريق بعد الخسارة أمام فولهام بنتيجة 2/1 مساء السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقد كاراجر في حديثه لقناة سكاي سبورتس أداء مانشستر يونايتد بعد تعرضه لخسارة أمام فولهام كسرت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية أثارت بعض التفاؤل داخل جدران النادي الإنجليزي.

ورد تين هاج في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "في البداية هناك بعض المحللين يتسمون بالموضوعية ويقدمون نصائح جيدة وبعضهم يفتقد هذه الميزة ومنهم جيمي كاراجر الذي ينتقد الفريق منذ اللحظة الأولى".

وأضاف المدرب الهولندي "ربما بالفعل لم يكن مستوانا جيدا في أول نصف ساعة، وفاجأنا فولهام في خط الوسط، ولكن بعد ذلك تحسن الأداء ووجدنا الحلول".

وأكد المدير الفني لمانشستر يونايتد "لم أكن راضيا عن الأداء الدفاعي في أول نصف ساعة خاصة في الجهة اليسرى لقد اخترقها المنافس أكثر من مرة، وهذا غير مقبول".

واصل "أعلم أن اللاعبين ليسوا روبوتات، ومن الوارد أن يمر أي لاعب بفترة سيئة، ولكن يجب أن نتحسن، خاصة أننا قدمنا أداء جيدا في الأسابيع الماضية".

ويلعب مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست غدا الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدها يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم الأحد ببطولة الدوري.

وتعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي آخر أمل لمانشستر يونايتد في الفوز بلقب هذا الموسم، في حين أن الخسارة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد قد تقضي على آمال مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

شدد إيريك تين هاج "لم نخسر مباراة واحدة في شهري يناير و فبراير، وندرك جيدا أنه في ناد بحجم مانشستر يونايتد أنت مطالب بالفوز في كل مباراة".

وأقر أيضا "الأداء كان سيئا أمام فولهام، والخسارة محبطة، ولكننا نريد المنافسة في كل بطولة لذا يجب أن نفوز بمباراة الكأس غدا، ولن يتغير أسلوبنا واستعدادنا لكل مباراة".



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