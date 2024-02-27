زيدان المدرب السابق لريال مدريد لا يستبعد العودة للتدريب وسط تكهنات بشأن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه

المصدر: د ب أ

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لا يستبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني إمكانية العودة للتدريب، وسط تكهنات بشأن إمكانية توليه منصب المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل في الصيف المقبل.

وقال زيدان لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية على هامش فعالية في روما مساء الاثنين "في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى، لنرى، لكن بالتأكيد سأعود، أود القيام بذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان يود العمل في إيطاليا، أوضح زيدان "لما لا؟ أي شيء قد يحدث".

وتوج زيدان بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا وتولى تدريب ريال مدريد بين عامي 2016 و2018 ثم بين عامي 2019 و2021 وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وأعلن بايرن ميونخ الأسبوع الماضي رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم والبحث عن مدرب جديد، وسط تكهنات بشأن اقتراب زيدان وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر البوندسليجا، من المنصب.

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