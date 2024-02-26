الأرجنتيني ليونيل ميسي ينافس هالاند على جائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم

المصدر: د ب أ

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تصدر ليونيل ميسي وماكس فيرستابن ونوفاك ديوكوفيتش وميكايلا شيفرين ومنتخب ألمانيا لرجال كرة السلة قائمة المرشحين للفوز بجوائز حفل لوريوس في عام 2024.

ويتنافس ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين والفائز بالجائزة في عام 2023 مع ماكس فيرستابن بطل سباقات فورمولا 1 ونجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على جائزة أفضل رياضي في العام.

وتضم القائمة أيضا موندو دوبلانتيس ونوح لايلز بطلي العالم في ألعاب القوى في عام 2023 إضافة إلى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وعلى مستوى السيدات يتنافس على جائزة أفضل رياضي في العام كل من بطل التزلج الأمريكية شيفرين، والبولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم لتنس السيدات، والإسبانية أيتانا بونماتي الفائزة بكأس العالم لكرة القدم في 2023، وشيريكا جاكسون بطل العالم في ألعاب القوى للعام الماضي.

ويتنافس منتخب ألمانيا رجال لكرة السلة الفائز ببطولة العالم بعد إقصاء أمريكا في الدور قبل النهائي مع كل من فريق ريد بول بطل سباقات فورمولا 1 ومنتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات على جائزة فريق العام.

وتم ترشيح الأمريكية سيمون بايلز التي عادت للمشاركة في بطولات الجمباز بعد غياب عامين للاعتناء بصحتها العقلية والفائزة بأربع ذهبيات في بطولة العالم 2023 لجائزة عودة العام.

ويقام حفل توزيع جوائز لوريوس سنويا لتكريم الأفراد والفرق وكذلك الإنجازات الرياضية على مدار العام.

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