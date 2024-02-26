ميلان يتعثر 1-1 أمام ضيفه أتلانتا بالدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض أتلانتا التعادل 1-1 على مضيفه ميلان بعدما هز تيون كوبمينرز الشباك من علامة الجزاء ليلغي تقدم أصحاب الأرض بهدف رائع سجله رافائيل لياو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح لياو التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما كلل مجهوده الفردي الرائع بتسديدة مذهلة في الزاوية الضيقة.

لكن أتلانتا أدرك التعادل على عكس سير المباراة من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر مخالفة ارتكبها أوليفييه جيرو.

ويظل ميلان في المركز الثالث برصيد 53 نقطة من 26 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس ثاني الترتيب و13 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي خاض 25 لقاء.

ويحتل أتلانتا المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين خلف بولونيا رابع الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز