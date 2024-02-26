إنتر ميلان يسحق ليتشي بالأربعة ويحافظ على فارق التسع نقاط في صدارة الترتيب

المصدر: رويترز

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استمر إنتر ميلان على الطريق الصحيح نحو تحقيق لقبه العشرين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن حقق فوزا ساحقا 4-صفر على ليتشي اليوم الأحد بفضل هدفين من قائده لاوتارو مارتينيز ليحافظ على فارق تسع نقاط في صدارة الترتيب.

واستعاد إنتر قمة الترتيب، وله مباراة مؤجلة، بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس ثاني الترتيب الذي تغلب 3-2 على فروزينوني اليوم ليرفع رصيده إلى 57 نقطة من 26 مباراة.

ومدد فريق المدرب سيموني إنزاجي، الذي يظل الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري، سلسلة الانتصارات المتتالية في جميع البطولات إلى عشر مباريات.

وبعد أن تغلب 1-صفر على أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بدأ إنتر مباراة اليوم بتشكيلة غلب عليها غياب عدة أسماء عن التشكيلة الأساسية مثل هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا.

لكن ذلك لم يمثل أي مشكلة للفريق، إذ وضع مارتينيز إنتر في المقدمة بعد 15 دقيقة من بداية المباراة، بعد أن سبق اثنين من مدافعي ليتشي إلى الكرة ووضعها بتسديدة أرضية من حافة المنطقة مسجلا هدفه رقم 100 في الدوري الإيطالي.

وأظهر فلاديميرو فالكوني حارس ليتشي ردة فعل عظيمة ليمنع تسديدة فيدريكو ديماركو المذهلة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

لكن إنتر سجل ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة، بداية من دافيدي فراتيسي الذي ضاعف النتيجة بعد نهاية الاستراحة مسجلا من مسافة قريبة بعد عمل جماعي رائع من مارتينيز وأليكسيس سانشيز إذ لم يجد فراتيسي صعوبة من وضع تمريرة زميله التشيلي الأخيرة في الشباك في الدقيقة 54.

وأضاف مارتينيز الهدف الثالث بعدها بدقيقتين، بعد أن سجل من تمريرة فراتيسي داخل المنطقة التي قابلها المهاجم الأرجنتيني بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل مارتينيز هدفه 22 في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليتفوق على أفضل سجل شخصي له في المسابقة، وذلك بعد أن سجل 21 هدفا في كل موسم من الموسمين الماضيين.

وأكمل ستيفان دي فري طوفان إنتر بضربة رأس قوية من ركنية نفذها ديماركو في الدقيقة 67، ليتوقف بذلك رصيد ليتشي عند 24 في المركز 14.

وتمكن إنتر بهذه النتيجة من التسجيل في 20 مباراة على التوالي خارج أرضه في الدوري الإيطالي للمرة الأولى، ويستضيف أتلانتا في المباراة القادمة يوم الأربعاء المقبل. (إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية - تحرير أحمد عبد اللطيف)

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