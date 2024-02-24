4 أندية عربية تسعي للعبور لدور الـ8 ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

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تسعى أربعة أندية عربية لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، لكي ترافق ثلاث أندية أخري حجزت مقاعدها، وذلك حينما تقام غدا مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقام 8 مباريات في يوم واحد حيث يلتقي سوبر سبورت الجنوب أفريقي مع مودرن فيوتشر المصري، والهلال الليبي مع اتحاد الجزائر الجزائري،حامل اللقب النسخة الأخيرة، في المجموعة الأولي.

وفي المجموعة الثانية يحل الزمالك المصري ضيفاً علي أبوسليم الليبي بينما يلتقي أكاديمة سوار الغيني مع ساجرادا أسبيرانسا الأنجولي.

وفي المجموعة الثالثة يستضيف دريمز أف سي الغاني فريق الأفريقي التونسي، ويلعب أكاديمية دو لوبيتو الأنجولي مع ريفرز يونايتد النيجيري.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي مع نهضة بركان المغربي ويستضيف الملعب المالي نظيره ديابل نوار من الكونغو برازافيل.

ويسعي اتحاد الجزائر لتأكيد صدارته للمجموعة الأولي وضمان تأهله لدور الــ8 حينما يحل ضيفاً علي الهلال الليبي، بينما يحل فيوتشر، صاحب المركز الثاني، ضيفاً علي سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

ويتصدر حامل اللقب جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ10 نقاط، وحجز المقعد الأول في دور الثمانية، يليه فيوتشر المصري بـ7 نقاط ثم الهلال الليبي وسوبر سبورت ولكل منهما 3 نقاط، ويحتاج اتحاد الجزائر إلى الفوز لتأكيد صدارته للمجموعة بغض النظر عن نتائج المنافسين.

في المقابل، يسعي موردن فيوتشر المصري لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حيث يحل ضيفاً على سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بإستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان، حيث يحتاج إلى الفوز لمرافقة اتحاد الجزائر إلى الدور التالي، ويفقد فيوتشر جهود نجمه الدولي عمر كمال عبدالواحد الذي انتقل إلى الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وكذلك اللاعبين الأجانب بسبب صعوبة إنهاء اجراءات السفر الخاصة بهم إلى جنوب أفريقيا، عبد الكبير الوادي وجوناثان نجويم وكجالي درامي وحساني اموران وارنولد ايبا، بجانب الثنائي مروان محسن واحمد رفعت للإصابة.

ولم تتوقف الصعوبات عند الغيابات وشكوى الفريق من خوض المباراة نهارا بسبب الأجواء الحارة والرطوبة العالية، ولكنها وصلت إلى عدم الاستقرار الفني حيث كانت إدارة النادي وجهت الشكر للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو قبل أن يتعاقد مع التؤام حسام وإبراهيم حسن لقيادة الفريق ولكنهما لم يستمرا أكثر من أسبوع ليرحلا لتدريب المنتخب المصري.

بعدها عينت إدارة فيوتشر تامر مصطفي ليكون المدير الفني الجديد والذي ستكون مواجهة سوبر سبورت هي الأولي له مع الفريق المصري علي المستوي القاري.

في حين لا يملك سوبر سبورت أي فرصة لفقدان نقاط جديدة حيث أن التعادل يجعله خارج دور المجموعات تماماً، لذا سيدخل تلك المباراة بحثاً عن الفوز والحفاظ على فرصه مستغلا عاملي الأرض والجمهور ثم ينتظر نتيجة مواجهة الجولة الأخيرة والتي سيحل فيها ضيفاً على اتحاد الجزائر.

وفي المجموعة الثانية سيكون فريق الزمالك المصري في نزهة بعد أن ضمن تأهله لدور الــ8 حينما يحل ضيفاً علي أبوسليم الليبي ، ويتصدر الفريق المصري جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه أبوسليم الليبي بـ9 نقاط ثم ساجرادا بـ4 نقاط والذي يستضيف في اليوم ذاته أكاديمية سوار الذي لم يحقق أي نقطة في المجموعة وخسر مبارياته الأربع.

ويسعي الزمالك الي استمرار تفوقه القاري معتمداً على الصفقات الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وعلى رأسها أحمد حمدي والفلسطيني ياسر حمد بالإضافة للثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر، اللذان لن يشاركا في اللقاء لمشاركتهما مع فريقي بيراميدز وفيوتشر في البطولات القارية هذا الموسم، بجانب أن تلك المباراة ستكون الظهور الأول للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه الجديد.

على الجانب الأخر، يرغب فريق أبوسليم الليبي في تحقيق فوز يمنحه الصدارة ويحسم به تأهله لدور الــ8 قبل أن يحل ضيفاً على ساجرادا في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وفي المجموعة الثالثة، يبدو الوضع معقداً لثلاثة فرق وهي الأفريقي التونسي ودريمز اف سي ولكل منهما 9 نقاط يليهم في الترتيب ريفرز يونايتد النيجيري بـ6 نقاط ولكل منهم فرص التأهل، فيما بات إكاديمية دو لوبيبتو خارج المنافسة حيث لم يحقق أي فوز أو تعادل.

ويستضيف دريمز أف سي فريق الأفريقي التونسي فيما سيكون ريفرز يونايتد في مهمة سهله عندما يحل ضيفا على أكاديمية دو لوبيتو.

وفي المجموعة الرابعة، يسعى فريقا الملعب المالي وسيخوخون يونايتد لانتزاع بطاقة التأهل ومرافقة نهضة بركان ،الذي ضمن التأهل رسميا لدور الثمانية بينما فقد ديابل نوار الأمل رسمياً فلم يحقق سوي نقطة وحيدة من 4 مباريات.

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الملعب المالي بـ7 نقاط ثم سيخوخون بـ4 نقاط.

وسيكون نهضة بركان في ضيافة سيخوخون يونايتد ويستضيف الملعب المالي نظيره ديابل نوار.

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