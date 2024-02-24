ليفركوزن يهزم ماينتس 2-1 ويوسع الفارق في الصدارة ويسجل رقما قياسيا

المصدر: رويترز

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تغلب باير ليفركوزن على ماينتس 2-1، الجمعة، ليتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب مطارديه على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويحقق رقماً قياسياً لناد في دوري الأضواء الألماني بعد 33 مباراة على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات.

تقدم متصدر الدوري الألماني بتسديدة مذهلة من جرانيت تشاكا من 20 متراً في الدقيقة الثالثة لكن هذا التقدم لم يدم طويلا إذ تعادل ماينتس بعد خمس دقائق فقط عبر دومينيك كور بضربة رأس.

واستحوذ ليفركوزن على الكرة لكن روبن زينتنر حارس ماينتس تصدى لسلسلة من الفرص في الشوط الأول ليبقي على الفريق الزائر في المباراة قبل أن يترك تسديدة ضعيفة من روبرت أندريتش في الدقيقة 68 تفلت من بين يديه ليستعيد أصحاب الأرض التقدم.

وأكمل ماينتس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيسيك نجانكام بسبب خطأ على تشاكا.

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حطم سلسلة بايرن ميونيخ السابقة الخالية من الهزائم في 32 مباراة، الآن 61 نقطة بينما يلعب بايرن صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة مع رازن بال شبورت لايبزيج غدا السبت.

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