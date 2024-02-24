بترو أتليتيكو يتعادل مع الهلال وأسيك ميموزا يتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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اقترب بترو أتليتيكو الأنجولي من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل سلبياً مع الهلال السوداني، الجمعة، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من مباريات المجموعة الثالثة، بينما تأهل بالفعل أسيك ميموزا من ساحل العاج عن المجموعة الثانية بتعادله دون أهداف مع سيمبا التنزاني.

وأقيمت المباراة، التي كان من المفترض أن يستضيفها الهلال، في ليبيا على ملعب "شهداء بنينا".

ورفع بترو أتليتيكو رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني.

ويحتل الترجي التونسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط ويليه النجم الساحلي برصيد أربع نقاط، وذلك قبل المباراة المقررة بينهما السبت.

وتشهد الجولة السادسة الأخيرة لقاء الترجي مع الهلال وبترو أتلتيكو مع النجم الساحلي.

وفي المجموعة الثانية، تعادل أسيك ميموزا مع سيمبا سلبيا ليرفع أسيك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام سيمبا.

ويتفوق أسيك بسبع نقاط على جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثالث بينما يحتل الوداد المغربي المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

ويلتقي جوانينج مع الوداد، السبت، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

بينما تشهد الجولة السادسة الأخيرة لقاء سيمبا مع جوانينج والوداد مع أسيك ميموزا.

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