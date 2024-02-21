النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ينضم لقائمة تاريخية للهدافين في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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واصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي التوهج بإنجاز شخصي جديد بهدفه في مرمى برينتفورد أمس الثلاثاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بهذا الهدف يكون هالاند سجل في مرمى كل فريق واجه بالدوري الإنجليزي، وسلطت وكالة البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء أكثر على الرقم القياسي للمهاجم النرويجي.

وفاز هالاند بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا في 33 مباراة، لكن لم ينجح في هز شباك أندية تشيلسي وليفربول وبرينتفورد في هذا الموسم الاستثنائي.

ولكن مهاجم مانشستر سيتي نجح في التسجيل بمرمى ليفربول وتشيلسي خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لم ينجح في التسجيل أمام برينتفورد الملقب بـ "النحل" في مباراة الدور الأول ليضطر النجم النرويجي للانتظار لمباراة الإياب المؤجلة، لإكمال سلسلته القوية بالتسجيل أمام جميع منافسيه 21 فريقا.

ويترقب إرلينج هالاند إضافة الضحية 22 له في الدوري الإنجليزي عندما يلعب مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في أبريل المقبل، بعدما غاب عن مباراة الدور الأول بسبب الإصابة.

وإجمالا رفع هالاند رصيده إلى 53 هدفا في 55 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في مرمى برينتفورد، أمس الثلاثاء.

ويتصدر فريقا مانشستر يونايتد وفولهام قائمة ضحايا هالاند حيث سجل 5 أهداف في 3 مباريات أمام كل منهما.

وسجل هالاند ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد بملعب الاتحاد بالموسم الماضي بخلاف ثنائية في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، بينما أحرز هدف في كل مباراة من مباراتي فولهام الموسم الماضي، وأضاف ثلاثية جديدة أمام الفريق اللندني في سبتمبر الماضي.

وزار هالاند شباك كريستال بالاس 4 مرات في مباراتين، بينما أحرز 4 أهداف في 3 مباريات ضد كل من نوتنجهام فورست ووست هام يونايتد وولفرهامبتون، وسجل نفس العدد من الأهداف في 4 مباريات ضد إيفرتون.

وسجل هالاند 3 أهداف ضد كل من برايتون وساوثهامبتون، بينما هز الشباك في كل مباراة ضد فولهام وإيفرتون ووست هام يونايتد (بواقع ثلاث مباريات ضد كل منهم)، بينما سجل في مباراتين أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون، وسجل في مباراة واحدة ضد ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد.

وهز هالاند الشباك في 3 مباريات ضد كل من أستون فيلا وبرينتفورد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام، واحتفل بأهدافه في مباراتين ضد ليفربول وشيفيلد يونايتد.

وانضم هالاند لقائمة تاريخية لامعة تضم نجوما آخرين مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني الحالي والذي سجل أيضا في مرمى كل فريق واجهه بالدوري الإنجليزي الممتاز بهز شباك 32 فريقا خلال مسيرته مع توتنهام هوتسبير.

بينما يحمل فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق الرقم القياسي بالتسجيل ضد أكبر عدد من الأندية برصيد 39 فريقا متفوقا بفارق فريق واحد عن أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

ويحل ثالثا في هذه القائمة آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الذي سجل ضد 37 فريقا، وينفرد أيضا برقم قياسي آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف أمام فريق واحد بإحراز 20 هدفا أمام ليدز يونايتد.

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