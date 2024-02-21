3 مدن ألمانية تتنافس على استضافة نهائيات الأندية الأوروبية 2026 و2027

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدن فرانكفورت وشتوتجارت ولايبزج تقدمت بطلب لاستضافة المباريات النهائية للمسابقات الأوروبية للأندية عامي 2026 و2027.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المدن الثلاث تقدمت بعروضها للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من إجمالي 6 مدن أعربت عن رغبتها في استضافة تلك النهائيات، علما بأن الاتحادات المحلية بإمكانها التقدم بعرض واحد فقط لكل مسابقة قارية.

وتهدف شتوتجارت لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في أحد عامي 2026 أو 2027، في حين تسعى فرانكفورت لاحتضان نهائي بطولة الدوري الأوروبي للرجال، وترغب لايبزج في تنظيم نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتتواجد المدن الثلاث ضمن الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، ومن المقرر أن يتخذ يويفا قراره النهائي بشأن الملاعب المضيفة للمباريات النهائية لمسابقاته القارية لعامي 2026 و2027 في مايو المقبل.

ولم يسبق لألمانيا استضافة نهائي دوري المؤتمر، بينما تعود آخر مرة نظمت خلالها نهائي الدوري الأوروبي إلى عام 2020 في مدينة كولونيا.

ولم تنظم ألمانيا نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، منذ استضافة العاصمة برلين المباراة النهائية عام 2015، فيما سوف تحتضن مدينة ميونخ نهائي البطولة للرجال العام المقبل.

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