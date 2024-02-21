هالاند يقود السيتي للفوز على برنتفورد ويصبح على بعد نقطة من ليفربول

المصدر: رويترز

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محا إرلينغ هالاند أي تساؤلات حول لمسته التهديفية بعدما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد في الفوز 1-صفر على ضيفه برنتفورد الثلاثاء ليتقدم الفائز للمركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولدى سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا، والذي لم يخسر في آخر 10 مباريات في الدوري وتساوى أخيرا مع منافسيه على اللقب ليفربول وأرسنال في عدد المباريات التي خاضها، 56 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على أرسنال.

ويحتل برنتفورد المركز 14 ويتقدم عن منطقة الهبوط بفارق خمس نقاط.

واستعاد هالاند، الذي دفع الكاميرا قبل ثلاثة أيام لإحباطه بعدما أهدر تسع فرص للتسجيل محققا الرقم الأسوأ في مسيرته في التعادل 1-1 مع تشيلسي، حسه التهديفي ورفع عدد أهدافه في الدوري إلى 17.

وافتتح المهاجم النرويجي الأهداف في الدقيقة 71 حين انطلق بسرعة نحو تمريرة طولية من خوليان ألفاريز ليتفوق على المدافع كريستوفر آير قبل أن يسدد في مرمى الحارس مارك فليكن.

وبذلك يكون هالاند قد سجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يسبق لهداف الدوري الموسم الماضي مواجهة لوتون تاون بعد.

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