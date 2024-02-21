ميسي في دائرة الضوء من جديد قبل خوض أول موسم كامل بالدوري الأمريكي

المصدر: رويترز

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سيخوض ليونيل ميسي نجم الأرجنتين أول موسم كامل له مع إنتر ميامي بداية من اليوم الأربعاء وذلك إلى جانب بعض الوجوه المألوفة التي عاصرته أثناء فترته مع برشلونة، ما يجعل من فريقه الجديد المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لعام 2024 لأول مرة في تاريخه.

وأحدث ميسي تأثيرا فوريا بعد انضمامه إلى ميامي في منتصف الموسم الماضي في يوليو، وقاده إلى لقب كأس الدوري لكنه لم يتمكن من اضفاء ما يكفي من السحر ليساعد ناديه الجديد في التغلب على النتائج المتواضعة التي تحققت في بداية الموسم ليفشل في بلوغ الأدوار الاقصائية.

لكن ميامي نجح منذ ذلك الحين في التعاقد مع لويس سواريز، وهي خطوة تعزز تشكيلة الفريق الموهوب بالفعل وتعيد الارتباط بين سواريز مهاجم أوروغواي (37 عاما) وميسي (36 عاما) بالإضافة لثنائي برشلونة المؤلف من سيرجيو بوسكيتس (35 عاما) وجوردي ألبا (34 عاما).

وبعد ارتفاع أسعار التذاكر وسط كل هذه الضجة والصخب، سيحاول ميامي الاعتماد على طريقة صحيحة لتحقيق أقصى استفادة من الرباعي الموهوب.

وقال جيراردو مارتينو مدرب ميامي في يناير "الفرق الخارقة تجد أيضا صعوبة في الفوز. "(سننتصر) فقط إذا استعدينا جيدا ولم نعتقد بأننا سنفعل ذلك بمجرد الجمع بين لاعبي كرة القدم والقصص (الحالمة) والماضي. الفرق التي تفوز هي التي تتحد معا".

ويفتتح ميامي الموسم باستضافة ريال سولت ليك مع بدء الدوري الأمريكي بحكام بدلاء وسط نزاع عمالي.

وستكون هذه المباراة بمثابة عودة مرحب بها لميامي بعد جولة تحضيرية قبل الموسم تعرض فيها الفريق لصيحات استهجان بعد قرار اتخذ في اللحظات الأخيرة بعدم مشاركة ميسي، الفائز بثماني كرات ذهبية إلى جانب لقب كأس العالم، في مباراة ودية بهونغ كونغ بسبب الإصابة.

وعلى الرغم من تلك التشكيلة العامرة بالمواهب، ستكون هناك الكثير من العقبات في طريق ميامي حيث سيحاول كولومبوس كرو حامل اللقب وإف.سي سينسناتي الفائز بدرع المشجعين إيقاف زملاء ميسي في القسم الشرقي.

وسيفتتح كولومبوس، تحت قيادة المدرب الفرنسي ويلفريد نانسي، موسمه بمواجهة أتلانتا يوم السبت على أرضه متطلعا إلى أن يصبح رابع فريق في الدوري الأمريكي يحافظ على لقبه والأول منذ قيادة ديفيد بيكهام لفريقه لوس أنجليس غالاكسي نحو اللقب عامي 2011 و2012.

ويعود كولومبوس بتشكيلة قوية تضم كوتشو هرنانديز أفضل لاعب في الدوري عام 2023 ودرلنتون ناجبي المتوج باللقب المحلي أربع مرات بالإضافة إلى إيدن موريس المنضم لتشكيلة فريق كل النجوم.

وفي القسم الغربي، سيكون نادي سانت لويس سيتي حريصا على البناء على موسم 2023 عندما أصبح أول فريق في الدوري يتصدر ترتيب قسمه في ظهوره الأول بالمسابقة.

ومن المتوقع أيضا أن يكون لوس أنجليس إف.سي من المرشحين في القسم الغربي، وهو الذي فاز باللقب عام 2022 قبل خسارة نهائي الموسم الماضي أمام كولومبوس.

وكان لوس أنجليس قد مدد عقد مدربه ستيف تشيروندولو لعدة سنوات في ديسمبر كانون الأول. ويعود الفريق هذا الموسم بعد التعاقد مع هوجو لوريس الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا وحارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمدة 11 عاما.

وقال جون ثورينجتون الرئيس المشارك والمدير العام لفريق لوس أنجليس لصحيفة لوس أنجليس ديلي نيوز "من النادر أن يتمكن فريق في الدوري الأمريكي وأي فريق بشكل عام، من التعاقد مع قائد حائز على كأس العالم.

"لم يستغرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة لي ولنا كناد لنرى بالضبط لماذا حقق هوجو النجاح الذي حققه".

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