قطار مانشستر سيتي يتعطل بتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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اكتفى مانشستر سيتي بتعادل محبط أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف رحيم سترلينغ في الدقيقة 42، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة 83.

فرط مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في نقطتين ثمينتين وانكسرت سلسلة ستة انتصارات متتالية ليتراجع للمركز الثالث برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 57 نقطة يلاحقه أرسنال 55 نقطة.

أما تشيلسي فتعادل للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت، السبت، فاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 1/4، وأرسنال على بيرنلي 5/صفر، وأستون فيلا على فولهام بنتيجة 1/2، ونوتنجهام فورست على وست هام يونايتد بنتيجة 2/صفر، وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 1/2 بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بنتيجة 2/2.

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