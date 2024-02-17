توخيل ينفي تقارير عن إبلاغه لاعبي بايرن ميونخ بأنهم غير جيدين

المصدر: د ب أ

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نفى توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، التقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه قال للاعبيه إنهم لم يكونوا جيدين بما يكفي ،عقب الخسارة أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت :" المدرب الذي يقول شيئا مثل هذا لن يتواجد أبدا مع الفريق في الحافلة مرة أخرى".

وقال ديتير نيكليس، المسؤول الصحفي للنادي :" هذا لم يحدث. ببساطة هذا غير صحيح. خروج مثل هذه الجمل لعالم الإعلام أحيانا يكون لها تأثير سلبي ومهين".

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" مطلع هذا الأسبوع، قال توخيل للاعبيه عقب الخسارة بثلاثية نظيفة "أنتم ليسوا جيدين كما كنت اعتقد، من ثم يجب علي أن أتكيف مع مستواكم".

وردت شبكة "سكاي" على هذا الأمر، وقالت لوكالة الأنباء الألماني (د.ب.ا) وذكرت :" تمثل سكاي الرياضة الحية الرائعة، ولكنها أيضا تمثل الصحافة الاستقصائية. فريق المحررين لدينا يمثل البحث النظيف ولديه كامل ثقتنا".

الأجواء داخل غرفة خلع ملابس بايرن قبل مباراة بوخوم في البوندسليجا غد الأحد ليست الأفضل. ويبتعد بايرن بفارق خمس نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، وخسر الفريق مباراة الذهاب في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا ، أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف.

وقال توخيل :" إنه وضع غير عادي. الحلة المزاجية غير جيدة لأننا كنا نتوقع ردة فعل أفضل من أنفسنا. الخسارة في مباراة الذهاب مازال يمكن تعويضها. لم نخرج من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف :" كلنا نريد أن نغير الحالة المزاجية. من خلال تجربتي، هذا يحدث من خلال العمل الذي نقوم به في ملعب التدريب، وحاولنا هذا بالأمس. بالتأكيد سنقدم أقصى ما عندنا لجلب الطاقة لتغيير الأمور".

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