أرتيتا: أرسنال تعلم درسا من تجربة الموسم الماضي

المصدر: رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه تعلم درسا من فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي لكنه يأمل الآن في الحفاظ على انتظام مستوى أدائه بصورة أفضل خلال "الفترة الأهم" من الموسم.

وظل الفريق المنتمي لشمال لندن في صدارة الترتيب طوال نحو 250 يوما قبل أن تتعثر مسيرته في الصراع على اللقب في الموسم الماضي عندما تجاوزه فريق المدرب بيب جوارديولا مانشستر سيتي.

وفي الموسم الحالي ينافس أرسنال على اللقب ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 52 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكنه يتساوى في الرصيد مع سيتي البطل صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه خارج ملعبه مع بيرنلي غدا السبت "إنه الجزء الأهم من الموسم. كل مباراة سيكون لها تأثير كبير فيما نود انجازه.

"مباراة بيرنلي هي المباراة الأهم الآن...

"أمامنا مباراة صعبة جدا السبت وعلينا اللعب بنفس الحماس والبقية ستأتي...

"تعلمنا الكثير من الموسم الماضي. أظهرنا الكثير من استقرار المستوى في الفريق والآن نريد التقدم خطوة للأمام والحفاظ على استقرار المستوى."

وقال أرتيتا إنه يتوقع أن تتوفر لديه تشكيلة كاملة دون غيابات في الفريق قريبا.

وأضاف المدرب الإسباني "حقق بضعهم تقدما أسرع من الآخرين واليوم أمامنا جولة تدريبية وأنا متفائل بعودة بعض اللاعبين غدا.

"علينا التعامل مع كل مباراة على حدة. في الأسابيع القليلة الماضية واجهنا نقصا في الخيارات وحاولنا تجاوز ذلك بأفضل صورة ممكنة...

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