توخيل يحصل على دعم المسؤولين واللاعبين في بايرن ميونخ رغم تراجع النتائج

المصدر: د ب أ

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حصل توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، على دعم مسؤولي النادي واللاعبين رغم الخسارة الاخيرة، ولكن أجراس الإنذار تدق بان الفريق من الممكن أن ينهي هذا الموسم بدون التتويج بأي بطولة للمرة الاولى في آخر 12 عاما.

ولا يمكن لتوخيل أو الفريق أن يتعثر يوم الاحد عندما يواجه بوخوم يوم الأحد المقبل في الدوري، بعد الخسارتين أمام باير ليفركوزن صفر / 3 يوم السبت الماضي، ثم الخسارة صفر / 1 أمس الأربعاء أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقدم بايرن عرضا جيدا في الشوط الاول في المباراة التي أقيمت في روما ولكن انهار أداء الفريق بعد حصول دايوت أوباميكانو على البطاقة الحمراء بعدما تدخل بقوة على جوستاف إيساكسين، وحول شيرو إيموبيلي ركلة الجزاء إلى هدف.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي عقب المباراة :" هذه هي الأيام التي يجب عليك ان تتعلم أن تتعامل معها".

وحث مانويل نوير، قائد الفريق، زملائه على بذل جهد جماعي لإنهاء سلسلة النتائج السلبية.

وقال نوير :"يجب علينا أن نتماسك وأن نبذل أقصى جهد لنا في المباراة المقبلة أمام بوخوم. نحن بحاجة إلى إنجاز، إلى مشاعر إيجابية، إلى فوز. من الصعب إيجاد الكلمات الصحيحة".

وفي الوسط توخيل، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي، الذي تعاقد مع النادي قبل 11 شهرا عندما شاهد مسؤولو النادي أهداف الموسم تتعرض للخطر تحت قيادة يوليان ناجلسمان.

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق خمس نقاط خلف باير ليفركوزن، وودع الفريق بطولة كأس ألمانيا في الخريف، ويحتاج لقلب تأخره امام لاتسيو لكي يستمر في أوروبا.

وكان آخر موسم فشل فيه بايرن في التتويج بألقاب هو موسم 2011 / 2012. ومنذ هذا الموسم فاز الفريق بـ11 لقبا للدوري، وخمس ألقاب لكأس ألمانيا ولقبين لدوري أبطال أوروبا - وتحقيق الثلاثية مرتين في 2013 و2020.

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق بشان مستقبله أجاب توخيل :"لا".وقام كريستوف فريوند، المدير الرياضي، بدعم المدير الفني.

وقال فريوند :"كلنا في مركب واحد. الأمر ليس بالسهل حاليا، ولكننا سنخرج من هذا سويا، هذا هو هدفنا الكبير. بالطبع، هو يعاني من الوضع لانه يريد أن يرى الفريق بشكل مختلف في الملعب".

وقال توماس مولر، مهاجم الفريق، إن التشكيك في مستقبل توخيل يظهر قلة احترام.

وقال توخيل عن تراجع نتائج الفريق الاخيرة :" بالطبع نحن محبطون وغاضبون بشأن الخسارة. لا أعلم لماذا، لكننا فقدنا الإيقاع في الشوط الثاني.انهنيا المباراة بدون تسديد أي كرة على المرمى، وهذا يعني انه لا يمكنك أن تسجل".

وعاد توخيل للاعتماد على طريقته المعتادة بعد فشل خطته الجديدة في ليفركوزن، ودفع بلاعبين خبرة أمثال جوشوا كيميتش ومولر منذ البداية ولكن ذلك لم يكن مفيدا مثل هاري كين، هداف البوندسليجا، وكل الفريق الذي فشل في الوصول لشباك المنافس للمباراة الثانية على التوالي.

وأكد نوير :" لا نشعر بالراحة حاليا. يمكنك الشعور بالتوتر".

واتفق معه مولر، وقال :" في هذه اللحظة، لسنا في وضع حيث يسير كل شيء معنا بسلاسة".

ولكنه تعهد :"سنواصل المضي قدما واللآن لدينا ثلاثة أسابيع قبل خوض مباراة الإياب أمام لاتسيو. الآن نتطلع بإيجابية نحو الدوري الألماني".

وقال مولر :"لسنا سعداء، هذا واضح للغاية، ولمكننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المسابقات التي نشارك بها حتى اللحظة الاخيرة".

وأكد دريسين أن بايرن لديه فرصة للوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، مستشهدا بكلام مسؤولي النادي السابقين.

وقال دريسين :" كارل هاينز رومينيجه وأولي هونيس قالا دائما عندما تكون خاسرا بهدف نظيف خارج أرضك : فهذه نتيجة يمكنك تعويضها. مازال بإمكانك الفوز في ملعبك. هذه هي الرسالة التي يجب أن نحملها معنا. فريقنا لديه الجودة".

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