تشيلسي ينتزع الفوز 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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قلب تشيلسي تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مضيفه كريستال بالاس بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من كونور كالاجر وإنزو فرنانديز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين.

وأدرك جالاجر التعادل قبل أن يضع فريقه في المقدمة 2-1 وحسم فرنانديز الفوز ليحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري متفوقا على ولفرهامبتون.

وقدم تشيلسي أداء متباينا في الشوط، إذ تأخر بهدف في الشوط الأول سجله ببراعة جيفرسون ليرما قبل أن يدرك جالاجر التعادل في الدقيقة 47.

وهذا الفوز رقم 13 على التوالي الذي يحققه تشيلسي على كريستال بالاس في الدوري الممتاز وهو رقم قياسي على مستوى النادي.

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