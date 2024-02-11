إنتر يحول تأخره لفوز 4-2 على روما في الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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قلب إنتر ميلان المتصدر تأخره ليفوز 4-2 على مضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت، لينهي بداية دانييلي دي روسي المميزة رغم تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول.

ووسع إنتر، الذي حصد 60 نقطة من 23 مباراة، الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط قبل أن يستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليجري منافسه أودينيزي بعد غد الاثنين.

ولا يزال لدى إنتر مباراة مؤجلة بعد رحلته إلى السعودية في يناير الماضي للمشاركة في كأس السوبر الإيطالية.

ويملك روما صاحب المركز الخامس، والذي فاز في كل من مبارياته الثلاث السابقة تحت قيادة دي روسي بعد أن حل بديلاً لجوزيه مورينيو في يناير الماضي، 38 نقطة من 24 مباراة.

وهدد روما أولاً وكان ستيفان الشعراوي قريباً من التسجيل في الدقيقة الأولى لكن تسديدته من مدى قريب تصدى لها يان زومر حارس إنتر.

بعد ذلك سجل فرانشيسكو أتشيربي بضربة رأس ليمنح التقدم لإنتر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية إثر تهيئة سريعة من روميلو لوكاكو.

وتم الرجوع لتقنية حكم الفيديو التي أكدت، عقب مراجعة طويلة، صحة الهدف وعدم وجود أي تسلل.

وضغط روما ليسجل جيانلوكا مانشيني بعد ركلة حرة قبل مرور نصف ساعة قبل أن يضع الشعراوي أصحاب الأرض في المقدمة بحلول نهاية الشوط الأول عندما ارتدت تسديدته من زاوية ضيقة إلى داخل المرمى بعد أن اصطدمت بالقائمين.

وأدرك ماركوس تورام التعادل لإنتر بتسديدة منخفضة بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وسجل أنخيلينو لاعب روما هدفا في مرماه في الدقيقة 56 ليعيد الفريق الزائر التقدم في الدقيقة 56.

وأحرز أليساندرو باستوني الهدف الرابع للفريق الزائر بعد تمريرة رائعة من البديل ماركو أرناوتوفيتش في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن النقاط لفريقه.

ولم يخسر روما، الذي لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات على أرضه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، في الملعب الأولمبي منذ أكتوبر 2016.

ويستضيف إنتر ميلان منافسه سالرنيتانا متذيل الترتيب يوم الجمعة قبل أن يعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتليتيكو مدريد في 20 فبراير الجاري.

ويحل روما ضيفاً على فينوورد في الدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يلعب أمام مضيفه فروزينوني صاحب المركز 14 في الدوري الإيطالي يوم 18 فبراير.

وفي وقت سابق اليوم تقدم لاتسيو إلى المركز السادس بفوزه 3-1 على كالياري المهدد بالهبوط.

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