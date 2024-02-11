فريق لا يُقهر.. ليفركوزن يسحق بايرن ويبتعد في صدارة البوندسليغا

المصدر: رويترز

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تغلب باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم على بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-صفر، السبت، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته على السباق على اللقب.

وتقدم أصحاب الأرض، الذين لم يسبق لهم الفوز بلقب الدوري الألماني، في الدقيقة 16 عبر يوسيب ستانيسيتش المعار من بايرن.

ولم يسدد الفريق البافاري سوى مرة واحدة فقط على المرمى خلال 90 دقيقة.

وأضاف اللاعب الدولي الإسباني أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق أخرى على بداية الشوط الثاني، قبل أن يحسم جيريمي فريمبونج الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمدد أصحاب الأرض مسيرتهم الخالية من الهزائم إلى 31 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي سدد مرتين في إطار المرمى، 55 نقطة بينما يحتل بايرن الذي يسعى لإحراز لقب الدوري للمرة 12 على التوالي، المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

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