وفاة ميجيل انخيل حارس المرمى السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا

المصدر: د ب أ

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توفى ميجيل انخيل جونزاليس حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد عن 76 عاما.

ولعب ميجيل انخيل في ريال مدريد لمدة 18 موسما بين عامي 1968 و1986 وفاز بلقبين في كأس الاتحاد الأوروبي بجانب ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وخمسة ألقاب في كأس ملك إسبانيا ولقب واحد في كأس الليجا.

كما شارك الحارس الراحل في 18 مباراة مع منتخب إسبانيا وظهر في كأس العالم 1978 و1982.

وبعد الاعتزال تولى ميجيل انخيل عدة مناصب في ريال مدريد ، من بينها مدرب حراس المرمى ومدير المدينة الرياضية السابقة لريال مدريد.

تم تشخيص إصابة ميجيل أنجيل بمرض التصلب الجانبي الضموري ، وهو شكل من أشكال مرض العصب الحركي، في ديسمبر 2022.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة ميجيل أنخيل جونزاليس، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخنا، وأسطورة ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية".

وأضاف "يتقدم ريال مدريد بخالص العزاء والمواساة لزوجته ماريا ديل بيلار، ولابنه ميجيل أنخيل، ولأحفاده دانييلا وماورو، ولعائلته، وزملائه وجميع أحبائه".

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