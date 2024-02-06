سيتي يحول تأخره إلى انتصار 3-1 على برنتفورد بفضل ثلاثية فودن

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل فيل فودن ثلاثة أهداف رائعة ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على مضيفه برنتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين ليقلص حامل اللقب الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي مباراة مؤجلة لسيتي.

وتقدم برنتفورد، الذي فاز ذهابا وإيابا على سيتي الموسم الماضي، بعد 21 دقيقة عندما مرت ركلة مرمى لعبها الحارس مارك فليكن فوق دفاع الفريق الضيف مما سمح للمهاجم نيل موباي بالانطلاق بسرعة وإحراز هدفه الخامس في خمس مباريات مع فريقه في جميع المسابقات.

وكان فليكن متفوقا أيضا في مهمته الرئيسية حيث تصدى لعدة تسديدات، قبل أن يتفوق عليه فودن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من مسافة قريبة في التسديدة رقم 17 للفريق الزائر قبل الاستراحة.

وكان فودن فعالا مرة أخرى ليضع حامل اللقب في المقدمة بعد أن أرسل كيفن دي بروين تمريرة عرضية متقنة للاعب خط الوسط غير المراقب ليسكنها الشباك في الدقيقة 53.

وأكمل فودن ثلاثيته قبل 20 دقيقة من النهاية بتسديدة متقنة أخرى بعدما تبادل الكرة مع إرلينج هالاند.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز