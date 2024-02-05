وزير رياضة هونج كونج يبدي غضبه من جلوس ميسي على مقاعد البدلاء خلال مباراة ودية أمام نجوم بلاده

المصدر: د ب أ

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طلب كيفين ييونج وزير الرياضة في هونج كونج تفسيرا لسبب جلوس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء خلال المباراة الودية بين إنتر ميامي الأمريكي وفريق نجوم هونج كونج.

وقال ييونج خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن ميسي كان لديه تعهد تعاقدي باللعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، بشرط عدم وجود مخاوف صحية أو أخرى تتعلق بالسلامة.

وجلس ميسي الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة على مقاعد البدلاء في الوقت الذي فاز فيه فريقه 4 /1 في حضور 38 ألف مشجع، كانوا يمنون أنفسهم بمشاهدة اللاعب الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.

وأصدرت الجماهير هتافات استهجان بحق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي، لعدم مشاركة ميسي في المباراة الإعدادية التي دعمتها حكومة هونج كونج بـ16 مليون دولار هونج كونج (مليونين و50 ألف دولار أمريكي).

وأظهرت تسجيلات فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي، صوت الجماهير وهي تردد "أعيدوا المال" قبل أن يتم ترديد هتافات استهجان أثناء كلمة بيكهام التي اعقبت المباراة.

وأكد ييونج أنه تم التأكيد أكثر من مرة لممثلي الحكومة خلال المباراة أن ميسي سيشارك، لكن تم إبلاغهم بعد الاستفسار من مسؤولي الفريق الأمريكي بأن اللاعب مصاب .

وقال وزير الرياضة في هونج كونج: "طلبنا منهم على الفور إيجاد حل أخر، على سبيل المثال أن يظهر ميسي داخل الملعب ويتحدث إلى الجماهير ويتسلم جائزة، لكن هذا الأمر لم يفلح".

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