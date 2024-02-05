فيفا يعلن موعد مباراتي الافتتاح ونهائي مونديال 2026

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الأحد ، موعد مباراتي الافتتاح والنهائي للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم التي ستقام في عام 2026.

وأشار "فيفا" في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن المباراة النهائية لمونديال 2026 ستقام على ملعب نيوجيرسي بولاية نيويورك في يوم 19 يوليو من العام نفسه.

وكان فيفا أعلن في وقت سابق أن مباراة الافتتاح ستقام يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك.

وأضاف أن مدينة تورنتو ستحتضن أول مباراة في كندا بمونديال 2026 يوم 12 يونيو.

بينما ستحتضن لوس أنجيليس أول مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 12 يونيو.

ومن المقرر أن تقام النسخة القادمة من كأس العالم في ثلاث دول لأول مرة وهي أمريكا وكندا والمكسيك.

وستزيد عدد مباريات البطولة إلى 104 مباراة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا.

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