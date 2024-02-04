غضب جماهيري في هونغ كونغ لعدم مشاركة ميسي في ودية إنتر ميامي ضد نجوم الدوري المحلي

المصدر: رويترز

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أمضى نجم الأرجنتين ليونيل ميسي ثلاثة أيام سعيدة وسط جماهير مشجعيه في هونج كونج لكنها انتهت بخيبة أمل لمعجبيه لان نجمهم المفضل لم يشارك في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه إنتر ميامي الأمريكي 4-1 على تشكيلة من فرق الدوري المحلي أمام مدرجات امتلأت بالجماهير اليوم الأحد.

ورددت الجماهير هتافات تطلب من المنظمين "إعادة الأموال" وقالت حكومة هونج كونج إن منظمي المباراة تاتلر آسيا قد يواجهون تقليصا في التمويل بعد بقاء ميسي على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وقالت الحكومة في بيان إن لجنة الأحداث الرياضية الكبرى منحت 15 مليون دولار هونج كونج (1.92 مليون دولار أمريكي) للحدث إلى جانب منحة قدرها مليون دولار هونج كونج للملعب.

وأضافت "فيما يتعلق بعدم لعب ميسي المباراة اليوم، فإن الحكومة، وكذلك جميع مشجعي كرة القدم، يشعرون بخيبة أمل شديدة بشأن ترتيبات المنظم. المنظم مدين لجميع مشجعي كرة القدم بتفسير".

وجاء في البيان أيضا "ستتخذ لجنة الأحداث الرياضية الكبرى إجراءات المتابعة مع المنظم وفقا للشروط والأحكام، والتي تتضمن تقليل مبلغ التمويل نتيجة عدم خوض ميسي المباراة".

وتدفق نحو 40 ألف مشجع إلى استاد هونج كونج أمس السبت لمتابعة تدريب الفريق الأمريكي وهتفوا مرددين اسم ميسي ورافعين القمص رقم 10 بينما تفاعل اللاعب الأرجنتيني ونجم منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام المشارك في ملكية النادي الأمريكي مع أطفال محليين.

وقال المشجع آسر مبارك (16 عاما) "بدأت مشاهدة كرة القدم بسبب ميسي. هو نجمي المفضل منذ اليوم الأول.

"هذه هي أول مرة أرى فيها ميسي شخصيا. لذا فهو يوم مميز جدا وسأتذكره طوال حياتي."

وأحاط الكثير من المعجبين بميسي (36 عاما) الفائز بكأس العالم منذ وصوله إلى هونج كونج قادما من السعودية الجمعة الماضي بينما انتظر مئات من المعجبين خارج فندق الفريق لرؤية اللاعب الأسطورة.

وقال الطالب جاري تشينغ (19 عاما) "أشعر بحماس غير عادي اليوم لأنني من أشد المعجبين بميسي منذ 2014 عندما بدأت مشاهدة كرة القدم لكني لم أحصل على فرصة للاقتراب منه من قبل.

"اليوم الكلمات لا يمكن أن تصف شعوري. فعندما يكون ملك كرة القدم على بعد أمتاز فقط منك فإن الإثارة تتجاوز الكلمات. أنا سعيد للغاية."

وتسابق السكان في هونج كونج لشراء تذاكر المباراة عند طرحها للجمهور في ديسمبر الماضي لتباع في غضون ساعة واحدة في ظل الحماس بسبب توقع مشاركة ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية في أول مباراة له في بلادهم منذ 2014.

ويمكن أن يتوقع ميسي مشاهد مماثلة في العاصمة اليابانية طوكيو عندما يواصل إنتر ميامي رحلته استعدادا للموسم الجديد بلقاء ودي أمام بطل اليابان فيسل كوبي الأربعاء المقبل.

وسيبدأ إنتر ميامي مسيرته في الموسم الجديد لدوري المحترفين الأمريكي في مواجهة ريال سولت ليك في 21 فبراير الجاري.

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