ليبرون جيمس يلتزم الصمت وسط تساؤلات بشأن مستقبله

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض ليبرون جيمس مهاجم لوس أنجليس ليكرز، السبت، الالتزام مع فريقه بعد الموسم الحالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويتمتع بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين أربع مرات بخيار تمديد عقده للموسم المقبل 2024-2025، ما يمنحه القدرة على تحديد ما إذا كان سيبقى مع ليكرز لمدة عام آخر أو يصبح لاعبا حرا.

وأثار جيمس تكهنات بشأن مستقبله عندما نشر رمز تعبيري على شكل ساعة رملية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة فريقه أمام أتلانتا هوكس يوم الثلاثاء الماضي وقبل الموعد النهائي للانتقالات في دوري السلة الأمريكي يوم الخميس المقبل.

وفي أول مقابلة له منذ نشره الرمز التعبيري على وسائل التواصل الاجتماعي، سُئل جيمس (39 عاما) اليوم السبت قبل مباراة فريقه على ملعب نيويورك نيكس عما إذا كان قد أمضى وقتا في التفكير في قرار العقد الذي سيتعين عليه اتخاذه في نهاية الموسم.

ورد جيمس، الذي يحتل فريقه ليكرز المركز التاسع بين 15 فريقا في القسم الغربي برصيد 25 فوزا مقابل 25 هزيمة، "لا".

وغاب الهداف التاريخي للدوري الأمريكي للمحترفين عن فوز ليكرز 114-105 على بوسطن سيلتيكس متصدر القسم الشرقي يوم الخميس الماضي بسبب ألم في الكاحل.

ومع بقاء ما يزيد قليلا عن شهرين على نهاية الموسم الاعتيادي، أكد جيمس حاجة فريقه إلى أن يصبح أكثر اتساقا لمواصلة سباق صعب بالأدوار الإقصائية بالقسم الغربي.

وقال جيمس "إذا تمكنا من لعب كرة سلة جيدة، وحققنا فوزين متتاليين ولم يكن الأداء متقلبا من مباراة لأخرى، فسنكون على ما يرام".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز