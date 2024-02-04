حلقة جديدة.. مبابي قرر الرحيل إلى ريال مدريد

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية، السبت، أن الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن مبابي قرر الرحيل دون الاستناد إلى مصادر مطلعة، مضيفة أن اللاعب ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن قرار الرحيل عن سان جيرمان بعد سبعة أعوام قضاها مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لم يتوصل لاتفاق بعد مع النادي الملكي، لكن الأمور تسير في طريقها الصحيح، وأن المحادثات بين الطرفين قائمة خلف الكواليس.

وقرر مبابي عدم تجديد عقده مع سان جيرمان إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، حيث أعلن صراحة عدة مرات عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

من جانبها، ذكرت محطة "ار ام سي" أن مبابي لم يبلغ سان جيرمان بقراره بعد ، لكنها أوضحت أن اللاعب تعهد بإخبار ناديه قبل الإقدام على أي خطوة تخص مستقبله.

وأشارت المحطة ذاتها إلى أن سان جيرمان قدم عرضاً لمبابي لتمديد عقده لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الملف.

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