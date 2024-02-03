برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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حقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت أمام ريال سوسيداد، وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه أتليتكو مدريد غداً الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 51 سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد لألافيس، فيما أضاف فيتور روكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض روكي للطرد في الدقيقة 72.

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