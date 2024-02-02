بروخا مهاجم تشيلسي ينضم إلى فولهام معارا لنهاية الموسم

المصدر: رويترز

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قال تشيلسي وفولهام المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة بعد إغلاق باب الانتقالات الشتوية إن أرماندو بروخا مهاجم تشيلسي انضم إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يعلن الطرفان أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن فولهام دفع لتشيلسي نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.10 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات بروخا (22 عاما).

وقال توني خان الرئيس التنفيذي لفولهام في بيان للنادي "أنا سعيد جدا لنجاحنا في التوصل لاتفاق لضم أرماندو بروخا إلى فولهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. فهو مهاجم شاب وموهوب وهو سعيد ومتحمس بالانضمام لفريقنا."

ولم يشارك بروخا أساسيا كثيرا خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة لكنه رغم ذلك شارك في 19 مباراة وأحرز هدفه الوحيد في الدوري الممتاز في مواجهة فولهام في أكتوبر الماضي وأحرز هدفا آخر في الدور الثالث لكأس إنجلترا خلال مواجهة بريستون نورث إيند في الشهر الماضي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي في الشهر الماضي إن بروخا سيلعب دورا كبيرا مع فريقه خلال غياب نيكولاس جونسون بسبب مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في كأس أمم افريقيا.

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