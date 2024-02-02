ريال مدريد يستعيد الصدارة بثنائية خوسيلو في خيتافي

المصدر: رويترز

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سجل المهاجم الإسباني خوسيلو هدفين ليمنح ريال مدريد الفوز 2-صفر على غريمه المحلي خيتافي، أمس، ويعيده إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني بفارق نقطتين عن مفاجأة البطولة جيرونا.

وكان لدى ريال مباراة مؤجلة بعد تأجيل مباراته ضد خيتافي بسبب كأس السوبر الإسبانية، ولم يهدر الفرصة لاستعادة الصدارة بأداء قوي.

وسيطر ريال مدريد منذ البداية وسجل خوسيلو بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال في الدقيقة 14 ليضع الفريق الزائر في المقدمة.

وحسم الثلاث نقاط لفريقه في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة متقدماً بنقطتين على جيرونا وبعشر نقاط على أتليتيكو مدريد وبرشلونة.

وفي غياب لاعبين أساسيين مثل الحارس تيبو كورتوا وثنائي الدفاع ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو، تعرض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال لانتكاسة أخرى عندما لم يعد قلب الدفاع أنطونيو روديجر بعد الاستراحة بسبب إصابة في الساق.

وكاد ميسون جرينوود أن يدرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 51 عندما ارتطمت تسديدته من حافة منطقة الجزاء بالقائم.

وكان من الممكن أن يكمل خوسيلو ثلاثيته عندما انطلق بعد هجمة مرتدة سريعة، لكنه حاول تمرير الكرة إلى فينيسيوس الذي أهدر الفرصة.

ويستضيف المتصدر منافسه أتليتيكو مدريد يوم الأحد وجيرونا بعد ستة أيام أخرى في مباراتين حاسمتين في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: «إذا فزنا في المباراتين المقبلتين، فسنحصل على ست نقاط أخرى، وهذا سيكون أمراً جيداً».

وأضاف: «دعونا نأمل أن نتمكن من الاعتماد على روديجر (في ديربي الأحد)، أعتقد أنه قادر على التعافي. أمامنا يومان لمحاولة استعادته إنها ضربة قوية في الفخذ».

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