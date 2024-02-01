الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد يتفهم قرار تشافي بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم

المصدر: د ب أ

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يتفهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أسباب رحيل تشافي هيرنانديز الوشيك عن منافسه برشلونة، لكنه رفض في الوقت ذاته تحديد أي مقارنات بين منصبيهما.

وألمح تشافي إلى أن العوامل الداخلية كانت من بين الأسباب التي دفعته لإعلان قراره بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، فور خسارة الفريق القاسية 3 / 5 أمام ضيفه فياريال، يوم الأحد الماضي، بالدوري الإسباني.

وحقق تشافي /44 عاما/ نتائج جيدة خلال مشواره التدريبي مع برشلونة، حيث قاده للتتويج بالدوري الإسباني موسم 2022 / 2023 في أول موسم كامل له على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، لكن حظوظه تقلصت إلى حد كبير في الاحتفاظ باللقب هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)، و7 نقاط خلف غريمه التقليدي الريال، صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، مع تبقي 16 مرحلة على نهاية الموسم.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتفهم سبب استقالة تشافي، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "أنا أفهم ذلك. لا أريد إجراء مقارنات. إنني أحترم أفكاره وقراراته".

وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "هناك الكثير من الضغوط في عملنا. يتعين علينا أن نحترم الجميع بالكلمات والقرارات والأفكار".

ويحل الريال ضيفا على خيتافي غدا الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 بالدوري الإسباني، حيث يتطلع الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس على التوالي في المسابقة، من أجل اعتلاء القمة مجددا بفارق نقطتين أمام جيرونا، (الحصان الأسود) للبطولة هذا الموسم.

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