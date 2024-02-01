عرض منديل يحمل توقيع ميسي للبيع في مزاد بـ381 ألف دولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دار مزادات بونهامز البريطانية عرض المنديل الذي وقع عليه اللاعب ليونيل ميسي للانضمام إلى برشلونة في مزاد للبيع.

وأوضحت الدار، أمس، أن المنديل، الذي وقع عليه ميسي عقده الأول وهو في عمر 13 عاماً، سيُباع في مزاد في مارس المقبل، مشيرةً إلى أن سعره يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي، والد ميسي، إضافة إلى وكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي إلى النادي.

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم، بعدما وجَّه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: «إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة، وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لنادي برشلونة، بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها».

وتم التوقيع رسمياً على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت رسمياً، في الليلة نفسها. وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاماً في النادي القطالوني.

وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقباً، إذ شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز