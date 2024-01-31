أساطير بايرن ميونخ: الراحل فرانز بيكنباور مؤسس هوية النادي

المصدر: د ب أ

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من وجهة نظر زملائه الأساطير في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، فإن الراحل فرانز بيكنباور وضع حجر الأساس لهوية النادي.وقال بول بريتنير مدافع بايرن السابق لنسخة فبراير الـ51 لمجلة النادي :"أراد فرانز الفوز دائما، كان عليه أن يفوز. عقليته التي كانت تتمثل في الرغبة في الفوز دائما هي حاليا جوهر /ميا سان ميا/. فرانز جلب لهذا النادي عقلية أنه يجب أن تفوز في كل مباراة بمجرد توقيعك العقد".

و"ميا سان ميا" هو شعار بايرن ميونخ باللهجة البافارية، ويعني " هكذا نحن".

وقال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ :" عندما نتحدث عن أصل ميا سان ميا، سينتهي بنا المطاف إليه: أسس فرانز الصورة الذاتية في بايرن لأنه جسدها عبر الطريقة التي تعامل بها داخل وخارج الملعب، وقدم كل ما لديه كقدوة - بدون أن يتحدث كثيرا عن ذلك".

وأضاف :"كان فرانز أول شخص جسد ميا سان ميا، وقد ألزم هذا جميع الأجيال التالية: الثقة بأنفسهم دائما، وأن يكونوا أقوياء ومتواضعين في نفس الوقت، يريدون دائما الفوز، ويخلصون لأنفسهم".

وتوفى بيكنباور يوم 7 يناير الجاري عن عمر 78 عاما.

وكان بيكنباور أعاد صياغة دور المدافع، وتوج بالعديد من الألقاب مع النادي وترأسه.

وتوج بيكنباور بلقب كأس العالم لاعبا ومدربا، وكان مسؤولا عن استضافة ألمانيا لمونديال 2006.

وقال هونيس، وبيرتنر، وكارل هاينزه رومينيجه، الذين أحيوا ذكرى بيكنباور في مقابلة، إنهم يفتقدون صديقهم. ويجدون أن من المريح أن بيكنباور وجد الدعم في عقيدته.

وقال رومينيجه :"قال لنا إنه يعتقد أن الروح تسافر بعد الوفاة. لم يكن يعلم أين- ولكنني أحب فكرة أنه مازال بيننا".

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