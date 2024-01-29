وفاة تيخادا مهاجم بنما السابق عن عمر 41 عاماً

المصدر: رويترز

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أعلن اتحاد كرة القدم في بنما أن مهاجم المنتخب السابق لويس تيخادا (الماتادور)، الذي مثل بلاده في أكثر من 100 مباراة دولية، فارق الحياة اليوم الأحد عن عمر 41 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تيخادا كان يشارك في مباراة للنجوم المخضرمين في ضواحي مدينة بنما سيتي وسقط أرضا قبل نقله إلى عيادة لتلقي الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة.

ونعى اتحاد كرة القدم في بنما، تيخادا الذي لعب دورا بارزا في مساعدة المنتخب في التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم في نسخة 2018.

وقال الاتحاد في منشور بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي : "كان مقترنا بالتنمية وبكرة القدم في بلادنا. خالص تعازينا. لن ننساك أبدا يا ماتادور".

وخاض تيخادا 108 مباريات دولية ويتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 43 هدفا.

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