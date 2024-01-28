تعادل مثير بين مرسيليا وتسعة من لاعبي موناكو في الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل أولمبيك مرسيليا على أرضه 2-2 أمام تسعة لاعبين من موناكو، السبت، ليفشل الضيوف في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم مرسيليا بقيادة المدرب جينارو جاتوسو إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة، فيما ظل موناكو في المركز الرابع برصيد 34 نقطة متساوياً مع بريست الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان المتصدر غدا الأحد.

وتقدم موناكو بعد سبع دقائق من البداية عندما ارسل ألكسندر جولوفين تمريرة رائعة إلى وسام بن يدر ليضعها قائد الفريق في الشباك بهدوء.

لكن الفريق الضيف تعرض لضربة قوية بعدها بأربع دقائق عندما تلقى المدافع جييرمو ماريبان بطاقة حمراء بسبب عرقلة فيتينيا لاعب مرسيليا.

وأدرك بيير-إيمريك أوباميانج التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 بعد أن ارتدت تسديدة فيتينيا من القائم ليضع اللاعب الجابوني الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وأعاد ماجنيس أكليوش فريقه موناكو إلى التقدم قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد هجمة سريعة، لكن ليوناردو باليردي أدرك التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة مذهلة بعيدة المدى أعادت الحياة إلى ملعب فيلودروم.

وبدا أن موناكو يشكل تهديدا على مرمى مرسيليا من خلال الهجمات المرتدة لكن آماله في تحقيق الفوز تقلصت عندما تراجع عدد لاعبيه إلى تسعة في الدقيقة 86 بعد حصول دينيس زكريا على البطاقة الصفراء الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز