بولونيا يخطف تعادلاً مثيراً مع ميلان في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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خطف بولونيا تعادلاً مثيراً مع مضيفه ميلان 2/2، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بولونيا عن طريق جوشوا سيركزي في الدقيقة 29، لكن روبن لوفتس تشيك أدرك التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 83 سجل لوفتس تشيك الهدف الثاني له ولميلان، لكن ريكاردو أورسوليني سجل هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

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