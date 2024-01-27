هامان: على الاتحاد الألماني أن يمنح كلوب بعض الوقت إذا أراد له أن يتولى تدريب المنتخب

المصدر: د ب أ

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ربما يرحل يورجن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، ولكن ديتمر هامان، لاعب المنتخب الألماني السابق، يعتقد أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يمنحه الوقت الكافي لاستعادة طاقته قبل أن يسعى للتعاقد معه لتدريب المنتخب الأول.

وصدم كلوب عالم كرة القدم أمس الجمعة، عندما قال إنه لم يعد لديه "طاقة" لتدريب ليفربول، وذلك بعدما قضى تسعة أعوام في مهمته، توج خلالها الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى يوليان ناجلسمان حاليا تدريب المنتخب الألماني، ولكن عقده يمتد فقط حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا في يونيو المقبل.

ورغم أن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني قد يصبح خاليا في يوليو المقبل، يعتقد هامان أنه يتعين على الاتحاد الألماني أن يحترم رغبة كلوب في الحصول على "حياة طبيعية" لفترة وبعدها يبدأ التفاوض معه.

وقال لاعب ليفربول السابق لشبكة "سكاي" :" ربما يمكن للاتحاد الألماني تعيين مدرب مؤقت لمدة عام إذا استقال ناجلسمان عقب بطولة أمم أوروبا، حتى لو كان هذا ليس أمرا مثاليا".

وأضاف :"ولكن إذا كان بالإمكان التعاقد مع يورجن كلوب، ربما يجب انتظاره لمدة عام، لكي يتمكن من تدريب المنتخب الألماني في 2025 قبل عام من كأس العالم".

ويتعين على الاتحاد الألماني أن يكون نشيطا في مساعيه للحصول على خدمات كلوب، خاصة وأن الأندية الكبرى في أنحاء العالم ستسعى للتعاقد معه، رغم أنه قال إنه لن يقوم بتدريب أي فريق إنجليزي مرة أخرى.

وأضاف هامان :" كلوب كان واحدا من أفضل المدربين على مدار آخر 10 أو 20 عاما، ولا يجب أن تنسى أن لدينا مواهب فردية مذهلة في ألمانيا".

وقال إنه رغم تراجع نتائج المنتخب الألماني كفريق في السنوات الأخيرة، تظل الجودة موجودة.

وفتح الاتحاد الألماني لكرة القدم الباب أمام إمكانية التعاقد مع كلوب، حيث فال روني زميرمان، نائب رئيس الاتحاد :" لا اعتقد حتى أننا بحاجة لمناقشة حقيقة أن يورجن كلوب مدرب ذكي، يمكنه أن يكون مرشحا لتدريب المنتخب الوطني".

وأضاف :"حاليا، اتمنى تحقيق نتائج طيبة في بطولة أمم أوروبا رغم كل الصعاب. ليس لدينا فرصة، وليس لدينا ما نخسره".

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