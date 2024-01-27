رئيس نابولي: أوسيمن سيرحل ومورينيو ليس على رادار النادي

المصدر: رويترز

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أكد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، أن فيكتور أوسيمن سيغادر النادي في نهاية الموسم بينما استبعد التعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو.

وأبلغ الدولي النيجيري أوسيمن، الموجود في ساحل العاج للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، شبكة سي.بي.إس سبورتس يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "اتخذ قراراً بالفعل بشأن الخطوة التالية في مسيرته".

وقال دي لورينتيس للصحفيين: "كنا نعرف وجهة أوسيمن المقبلة منذ الصيف. كنا نعلم جيداً أنه سيذهب إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو فريق إنجليزي".

وكان أوسيمن، الذي انتقل إلى نابولي في 2020 في صفقة قياسية للنادي قدرها 70 مليون يورو (76 مليون دولار) قد ترتفع إلى 80 مليون يورو مع الإضافات الأخرى، لاعبا محورياً الموسم الماضي حين فاز النادي بلقب الدوري لأول مرة منذ 33 عاما. وأنهى أوسيمن الموسم هدافا للدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا.

ومدد عقده الشهر الماضي حتى يونيو 2026 وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصفقة الجديدة تضمنت شرطاً جزائياً يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

ونفى دي لورينتيس أيضا أن مورينيو سيحل محل والتر ماتساري.

وبعد إقالة المدرب البرتغالي من تدريب نادي روما في وقت سابق هذا الشهر ثارت شائعات كثيرة حول مستقبله وربطته تقارير باحتمال التدريب في السعودية أو قيادة نابولي.

وأضاف رئيس نابولي "مورينيو لا علاقة له بنابولي. أعتقد أن مستقبله سيكون خارج إيطاليا. بالتأكيد ليس في نابولي".

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