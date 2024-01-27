بهدف قاتل.. مانشستر سيتي يفك عقدة توتنهام ويصعد للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدور الخامس بهدف نيثن آكي القاتل في الدقيقة 88 الذي منحه الفوز 1-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير الجمعة.

ولم يسبق لسيتي الفوز على ملعب توتنهام الجديد ولم يسجل أي هدف في زياراته الست السابقة لكن آكي سجل من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس جوجليلمو فيكاريو.

وربما لا يستطيع توتنهام أن يشتكي لأنه لم يصنع فرصاً كثيرة للتسجيل أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى نهائي كأس الرابطة، تعادل تشيلسي، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، دون أهداف على ملعبه أمام أستون فيلا بينما انتهت مباراة أخرى بالتعادل السلبي على ملعب أشتون جيت بين بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية ونوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك أهداف على ملعب شيفيلد وينزداي على الرغم من عدم وجود فائز إذ تعادل 1-1 مع كوفنتري سيتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز