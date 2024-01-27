تن هاغ: قواعد اللعب المالي النظيف تمنع يونايتد من التعاقد مع مهاجم

المصدر: رويترز

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أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، الجمعة، أن فريقه لن يتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري بسبب قيود اللعب المالي النظيف.

وخسر يونايتد، الذي يحل ضيفاً على نيوبورت كاونتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، جهود مهاجمه أنتوني مارسيال حتى أبريل المقبل بسبب الإصابة لتتقلص خياراته الهجومية.

وسجل المهاجم راسموس هويلوند، الذي انضم مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (91.47 مليون دولار) قبل بداية الموسم، هدفين فقط في الدوري الممتاز حتى الآن بينما سجل ماركوس راشفورد أربعة أهداف.

وقال تن هاغ للصحفيين: "درست الموضوع لكن لا يوجد أي مجال. قيود قواعد اللعب المالي النظيف تحرمنا من تدعيم خط الهجوم.. بالطبع بوسع راشفورد اللعب كمهاجم. لدينا بعض البدائل الأخرى ولكن من الواضح أن أنتوني سيغيب لمدة شهرين وهو ما يضعف التشكيلة".

وتعاقد النادي مع لاعب الوسط ميسون ماونت والحارس أندريه أونانا في صفقات ضخمة قبل بداية الموسم وأنفق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في آخر موسمين.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر واعترف تن هاغ بأن كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون فرصته الأخيرة للحصول على لقب هذا الموسم.

وقال: "كأس الاتحاد الإنجليزي ربما تكون الفرصة الأخيرة للحصول على لقب وسنسعى للفوز بها".

وعانى يونايتد من مشاكل الإصابات هذا الموسم مع غياب المدافع هاري مجواير وماونت عن الملاعب.

ومع ذلك، سيكون لاعب الوسط كاسيميرو وثنائي الدفاع لوك شو وليساندرو مارتينيز متاحين ليوم الأحد، وسيشارك حارس المرمى ألتاي بايندير لأول مرة في غياب أونانا الذي يلعب في كأس الأمم الأفريقية.

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