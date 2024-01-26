الإيطالي كارلو أنشيلوتي ينفي صحة تقارير بشأن عودة بنزيمة إلى ريال مدريد

المصدر: رويترز

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نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة صحة تقارير إعلامية بشأن عودة الفرنسي كريم بنزيمة إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ورحل بنزيمة عن ريال مدريد في يوليو الماضي متوجها إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين بعد مسيرة امتدت 14 موسما مع فريق العاصمة الإسبانية.

وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية بغضب بنزيمة من تراجع مستوى الاتحاد في الموسم الحالي من الدوري السعودي، وأنه غاب عن معسكر الفريق في الإمارات بحثا عن الرحيل إلى نادٍ آخر أو العودة إلى ريال مدريد.

ولا يعيش الاتحاد أفضل أوقاته في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ حصد 28 نقطة من 18 مباراة، وتلقى ست هزائم من بينها الخسارة في آخر ثلاث مباريات قبل توقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي مبتعدا بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

وسجل بنزيمة 12 هدفا بقميص الاتحاد في 20 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، من بينها تسعة أهداف في الدوري وهدفان في كأس العالم للأندية.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية عن رغبة أنشيلوتي في استعادة بنزيمة، وأنه طلب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد العمل على عودة المهاجم الفرنسي المخضرم.

وقال أنشيلوتي للصحفيين في تصريح نقله موقع ريال مدريد تعليقا على تلك الأنباء "هذا كذب. لم نتحدث بهذا الشأن مطلقا مع النادي".

وحقق بنزيمة خلال فترته مع ريال مدريد العديد من الألقاب، أبرزها خماسية في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني ومثلها في كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

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