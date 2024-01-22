قواعد تقنية الفار لم تمنع احتساب هدف إيفان توني المثير للجدل في مرمى نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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لم تمنع تقنية حكم الفيديو (فار) احتساب هدف إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد، من ضربة حرة مباشرة في شباك نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي أول أمس السبت، لأن بروتوكول التقنية لا يتضمن إعادة اللعبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن نوتنجهام فورست أرسل خطابا للجنة الحكام ورابطة الدوري الإنجليزي، يطلب فيه توضيحا لعملية احتساب هدف توني.

وقام مهاجم برينتفورد بتحريك الكرة إلى يمين المكان الذي حدده الحكم دارين إنجلاند برش الرزاز قبل أن ينفذ الضربة الحرة، بل وقام بنقل بعض الرزاز إلى المكان الجديد لتنفيذ الضربة.

وكان من الممكن اعتبار تصرف توني غير رياضي ويستحق البطاقة الصفراء، في حال رصد الحكام ذلك، لكن مايكل سالزبري، حكم تقنية (فار) لم يكن بإمكانه التدخل وفقا لقواعد البروتوكول الموضوع من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تضع قوانين اللعبة.

ووفقا لبروتوكول (فار) المنشور على موقع (إيفاب) ، فإن التقنية تضع في الاعتبار فقط الأخطاء المتعلقة بالأهداف واحتساب ضربات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة.

وحينما يتم احتساب هدف أو إلغائه، فإن بروتوكول (إيفاب) ينص على ما يلي: "خطأ من الفريق المهاجم أثناء بناء الهجمة أو لمسة يد أو خطأ أو تسلل، أو خروج الكرة من اللعب قبل الهدف".

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