ميلان يؤمن فوزاً متأخراً على أودينيزي في مباراة توقفت بسبب هتافات عنصرية

المصدر: رويترز

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سجل المهاجم نواه أوكافور هدفاً في الوقت بدل الضائع ليؤمن ميلان الفوز 3-2 على أودينيزي المتعثر، السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مباراة توقفت لوقت قصير في الشوط الأول بسبب هتافات عنصرية ضد مايك ماينان حارس ميلان.

ومنح لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك فريق ميلان التقدم بتسديدة أرضية مباشرة في المرمى مباشرة قبل توقف المباراة في الدقيقة 33.

وأبلغ ماينان حكم الساحة قبل مغادرة الملعب بسبب تكرار الهتافات العنصرية من قبل جمهور الفريق صاحب الأرض، كما أفادت وسائل إعلام إيطالية، ليتبعه بقية لاعبي الفريق نحو النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

واستؤنفت المباراة بعد أقل من 10 دقائق، ليتمكن لازار ساماردزيتش من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض قبل الاستراحة قبل ان يضع فلوريان توفين فريق أودينيزي في المقدمة في الدقيقة 62.

لكن ميلان تمكن من اقتناص الفوز بعد أن سجل البديل لوكا يوفيتش هدفا بعد ان استغل كرة ارتدت إليه في الدقيقة 83 ثم اتبعه أوكافور بهدف جعل النتيجة 3-2 وذلك عبر تسديدة من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بفارق ست نقاط عن إنتر المتصدر وأربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، لكنهما خاض مباراة أقل من ميلان.

وتجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز 17، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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