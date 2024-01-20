بتألق الشعراوي.. دي روسي يبدأ مشواره مع روما بانتصار 2-1 على فيرونا

المصدر: رويترز

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صنع ستيفان الشعراوي هدفين ليمنح روما الفوز 2-1 على ملعبه أمام فيرونا، السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليمنح المدرب الجديد دانييلي دي روسي بداية مثالية في مشواره مع النادي.

وافتتح روما التسجيل بعد 19 دقيقة من بداية المباراة عندما ركض الشعراوي نحو منطقة الجزاء وسحب دفاع فيرونا نحوه، ومرر الكرة بسهولة نحو روميلو لوكاكو غير المراقب ليسجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وضاعف أصحاب الأرض التقدم بعد ست دقائق عندما لمس الشعراوي تمريرة عرضية نحو لورينتسو بليغريني عند القائم البعيد الذي سدد كرة مباشرة في سقف المرمى.

وقلص فيرونا الفارق في الدقيقة 76 عندما سدد مايكل فولورونشو كرة قوية من مسافة بعيدة بعد أن لمح روي باتريسيو حارس روما متقدماً عن مرماه لتمر الكرة من بين قفازيه نحو الشباك.

وكانت الأجواء في الملعب الأولمبي المكتظ بالجماهير مشتعلة وداعمة للفريق، حيث تجمع الجمهور لمشاهدة بداية فترة جديدة في النادي بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو الأسبوع الماضي.

ويحتل روما حالياً المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما ظل فيرونا في منطقة الهبوط في المركز 18 برصيد 17 نقطة.

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