خلال جولة من المقابلات التليفزيونية..كلوب يدعو السويدي سفين جوران إيريكسون لتدريب ليفربول لمدة يوم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



فتح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الباب أمام السويدي سفين جوران إيريكسون لقضاء يوما كمدير فني للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية"بي.أيه.ميديا" أن إيركسون كشف هذا الشهر أنه يتبقى أمامه عام واحد فقط ليعيشه في أفضل الحالات، بعدما تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وخلال جولة من المقابلات التليفزيونية أثناء الكشف عن حالته الصحية، كشف مدرب المنتخب الإنجليزي السابق عن عشقه لفريق ليفربول، وكم كان يرغب في تدريبه.

وألمح روبي فاولر، الذي لعب تحت قيادة إيريكسون في المنتخب الإنجليزي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن هناك دعوة لقيام إيريكسون بتدريب فريق أساطير ليفربول في ملعب أنفيلد في عام 2024، ولكن المدرب الحالي لفريق ليفربول تقدم خطوة للأمام.

ونقلت عدة صحف تصريحات لكلوب قال فيها :" لسوء الحظ أنا لا أعرفه".

وأضاف :" أنا أعرفه ولكني لم أقابله من قبل".

وأكد :"لذلك، سمعت بشأن أنباء مباراة الأساطير وأشياء مثل هذه. أنا لست مسؤولا عن هذا، لذلك لا يمكنني قول أي شيء بشان هذا الأمر".

وأوضح :"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنه مرحب به للغاية للحضور إلى هنا، ويمكنه أن يجلس في مكتبي، ويقوم بعملي ليوم واحد إذا أراد هذا. لا توجد مشكلة في ذلك".

وقال :" ربما تواجده على مقعد المدير الفني في المباراة أصعب قليلا. ولكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له وكيف تطور هذا النادي الرائع على مدار سنوات، أعتقد أن هذا شئ سنخبره به".

وأكد :" يمكنه الحضور إلى هنا وقضاء بعض الساعات الممتعة هنا. أنا متأكد من هذا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز