هيرتا لا يعتزم إجراء انتخابات مبكرة عقب وفاة رئيسه برنشتاين

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي هيرتا برلين، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه لن يجري انتخابات مبكرة بعد وفاة رئيسه كاي بيرنشتاين.ومن المقرر أن يقود فابيان دريشر، الرئيس المؤقت لهيرتا برلين، النادي حتى موعد إجراء الانتخابات في الخريف المقبل، وفقا لما هو محدد سلفا.

وقال دريشر في مقابلة عبر الفيديو نشرها الموقع الالكتروني الرسمي للنادي الألماني: "مازلنا جميعا نشعر بالصدمة لوفاة صديقنا وزميلنا. وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية، أن تقف عائلة هيرتا بأكملها معا الآن. ولهذا السبب، نحتاج للجنة تنفيذية قوية، وهو ما نمتلكه بالفعل".

وأعلن هيرتا يوم الثلاثاء الماضي وفاة بيرنشتاين بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 43 عاما.

وتولى بيرنشتاين، وهو مشجع شغوف بالفريق الألماني وكان عضوا سابقا برابطة مشجعي (ألترا هيرتا)، رئاسة النادي في يونيو 2022.

ويجري التحقيق الآن في وفاة بيرنشتاين من جانب مكتب المدعي العام في فرانكفورت آن ذا أودر، وقالت متحدثة إن النتائج الأولية لتشريح الجثمان لم تظهر أي شبهة جنائية في وفاته وأنه "من المفترض على الأرجح أنه وفاته جاءت طبيعية".

ولا يزال يجري جمع العينات السمية والنسيجية، حيث من المقرر أن يستغرق فحصها بعض الوقت.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أول أمس الأربعاء أنها بدأت تحقيقات لتحديد سبب وفاة رئيس نادي هيرتا برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا الإجراء طبيعي طالما أن سبب الوفاة غير واضح حيث لا توجد مؤشرات لانتحار بيرنشتاين أو وفاته بمؤثرات خارجية.

ويستعد هيرتا برلين، الذي يحتل المركز السابع بترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني، لملاقاة ضيفه فورتونا دوسلدورف على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين بعد غد الأحد.

وتم التخطيط للعديد من الأنشطة لتكريم برنشتاين، ومن المتوقع أن يحضر بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، المباراة.

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